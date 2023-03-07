Ordu’da kadın cinayeti! Boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü | Video
Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce gerçekleşen olayda ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Komşuları, çığlık sesi duyduklarını, sonrasında Muhammer Gültaş'ın motosikletine binerek olay yerinden kaçtığını, sonrasında ise yaralı kadını fark ettiklerini ve sağlık ekiplerine bilgi verdiklerini aktardı.
Öte yandan çiftin aralarında anlaşmazlıklar olduğu, boşanma aşamalarında olduğu, her iki tarafından başkaları ile dost hayatı yaşadığı iddia edildi.
Güvenlik ekipleri Muhammet Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.
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