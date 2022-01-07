Ordu’da kamyonetin çarptığı öğrenci yaralandı | Video

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Ordu’da, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği esnada kamyonetin çarptığı lise öğrencisi kız yaralandı.
Kaza, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmekte olan G.T. isimli lise öğrencisi kıza çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlı ekipleri ile polis ekipleri intikal etti, bu sIrada trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. 112 ekipleri, yaralı öğrenciye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.