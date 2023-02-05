Ordu’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: 22 kişi tutuklandı | Video
Ordu'da, uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu çerçevesinde yakalanıp adliyeye sevk edilen 30 kişiden 22’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonun görüntüleri paylaşıldı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyon anının görüntülerini paylaşarak, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun riyasetinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, 'Kökünü Kurutma Operasyonu'muzu başarıyla gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.
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