Ordu'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:34
01:01
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 12:01
00:03
Kartal’da 4 katlı binadaki yangında 4 kişi dumandan etkilendi | Video 08.08.2022 | 12:02
00:24
Rezidans dairelerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 08.08.2022 | 12:01
01:06
Tarsus'ta cinayet zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 08.08.2022 | 11:44
00:18
Otoparka girip hayalet ekranları çaldılar! Polis ikisini de yakaladı | Video 08.08.2022 | 11:56
02:00
01:22
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 11:18
02:02
Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı | Video 08.08.2022 | 10:56
01:46
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 08.08.2022 | 10:40
07:14
Duymayınca doktora gitti, ameliyatta kulağından çıkanlar şoke etti | Video 08.08.2022 | 10:00
02:52
Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 10:40
00:59
Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi | Video 08.08.2022 | 10:27
05:13
06:23
Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video 08.08.2022 | 09:47
04:40
Arnavutköy’de otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 09:55
00:24
Bursa'da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video 08.08.2022 | 09:57
03:54
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 08:55
00:26
İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video 08.08.2022 | 09:46
03:50
Tuzla'da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada | Video 08.08.2022 | 09:25
Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.