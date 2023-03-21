Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Hasar gören motosiklet de çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ve ehliyetsiz sürücü ile ilgili işlem başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı 21.03.2023 | 16:35
00:20
Manisa'daki 6 ayrı hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı | Video 21.03.2023 | 16:35
01:39
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00
02:37
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 21.03.2023 | 15:16
00:24
00:06
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:11
02:08
Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 21.03.2023 | 14:06
01:00
02:37
Malatya'da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 21.03.2023 | 12:56
07:40
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 21.03.2023 | 12:32
01:02
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 21.03.2023 | 12:32
01:42
08:12
01:19
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 21.03.2023 | 12:43
02:05
Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video 21.03.2023 | 12:32
01:18
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video 21.03.2023 | 11:47
03:12
00:48
Polisten tefecilik operasyonu: 6 tutuklama | Video 21.03.2023 | 11:44
03:19