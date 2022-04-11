Video Yaşam Ordu'da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video
Ordu'da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video

Ordu'da şüpheli ölüm! İki çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu | Video

11.04.2022 | 08:44

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi genç kadın evinde ölü bulundu.

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Olay ilçenin Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Öznur T.'den ablası ve eniştesinin 3 gündür kendisinden haber alamaması sonrası durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açmalarının ardından genç kadının battaniyeye sarılı cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmalar sonrası olay yerine Nöbetçi Savcı ve Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma ve incelemelerinin ardından genç kadının cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONU İNCELEMEYE ALINDI
İki çocuk annesi genç kadının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine çevrede bulunan güvenlik kameraları ve cep telefonu emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı. En son arkadaşları tarafından geçtiğimiz Cuma günü kendisiyle görüşüldüğü öğrenilen genç kadının, üç günün ardından haber alınamaması sonrası ailesinin merak ettiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İki çocuk annesi genç kadının telefon kayıtlarına ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen bir erkek şahsı arama çalışması başlattı. Olayı derinlemesine araştıran emniyet güçleri evde yapılan incelemeler sonucunda en son eve bir kişinin girip çıktığını tespit etti.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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