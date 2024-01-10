Video Yaşam Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu | Video

10.01.2024 | 15:42

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 ilde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Ordu, İstanbul ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 60 parça elektronik sigara doldurma aparatı içerisinde toplam 6 kilo 250 gram likit bonzai olarak değerlendirilen sıvı madde, 156,60 gram esrar, 2,85 gram metamfetamin, 4 adet elektronik sigara içerisinde likit bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 103 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda O.K. (40), A.Ş. (45), A.K. (37), A.Ş. (52), Ö.K. (41) ve M.E. (47) isimli şüpheliler gözaltına alındı. O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 5 şüpheli adliye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K., A.Ş., Ö.K. M.E. tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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