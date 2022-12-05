Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video

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Ordu’da, çalıştıkları inşattan üzerlerine 20 kilogramlık çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.