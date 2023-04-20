Ordu’da yangın tüpü içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 tutuklama | Video
Ordu’da polis kipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde yangın tüpü içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Ekipler, Ş.Ş. (44) ile A .A.(46) isimli şahısları gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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