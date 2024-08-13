Video Yaşam Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video

13.08.2024 | 09:37

Ordu'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif P. İsimli ehliyetsiz sürücünün kullandığı 58 ADG 696 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen ve İlker P. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle İlker P.'nin otomobili de önündeki Abdullah Y.'nin kullandığı otomobile vurdu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkartılan yaralılar, olay yerlerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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