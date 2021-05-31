Ordu'nun dereleri yelken ve kano parkuru oldu | Video

Ordu'nun Altınordu ilçe merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Civil Irmağı’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce başlatılan ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ederken çalışmaların tamamlandığı alanlar yelken ve kano sporcularına ev sahipliği yapıyor.