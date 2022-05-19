Video Yaşam Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video
Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video

Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video

19.05.2022 | 13:52

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ORDU'nun Akkuş ilçesinin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

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Akkuş ilçesi yüksek kesimlerindeki bazı mahalle ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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