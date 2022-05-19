Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video

ORDU'nun Akkuş ilçesinin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Akkuş ilçesi yüksek kesimlerindeki bazı mahalle ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.