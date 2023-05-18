Organ Çetesi’ne operasyon… Suçüstü yakalandılar…

İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen “Organ Ticareti” operasyonunda bir çete, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.