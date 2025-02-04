Video Yaşam Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "Hücre-8" operasyonları: 64 şüpheli yakalandı | Video
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik

Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "Hücre-8" operasyonları: 64 şüpheli yakalandı | Video

04.02.2025 | 08:30

İstanbul’da H.Ç.’nin, Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Hücre-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da H.Ç.'nin, Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Hücre-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 5 milyar TL değerindeki, 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka hesabı, 5 adet otomobil ve 1 adet motosiklete el konuldu. Şüphelilerin 19'u tutuklandı, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul ve Manisa merkezli olmak üzere 23 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi. Lütfen, telefonda kendisini devlet memuru olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere inanmayın. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 00:38
Adana’da 5 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi | Video 04.02.2025 | 09:37
Diyarbakır’da başıboş sokak köpeği saldırısı: 3 yaralı | Video 04:18
Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği saldırısı: 3 yaralı | Video 04.02.2025 | 09:15
Ankara’da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı, yaralılar var | Video 00:33
Ankara'da EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı, yaralılar var | Video 04.02.2025 | 09:03
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik Hücre-8 operasyonları: 64 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Organize dolandırıcı suç örgütlerine yönelik "Hücre-8" operasyonları: 64 şüpheli yakalandı | Video 04.02.2025 | 08:30
Kendilerini özel dedektif gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı | Video 03:48
Kendilerini "özel dedektif" gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı | Video 04.02.2025 | 08:30
Yenidoğan Çetesi sanıklarından İlker Gönen için cenaze töreni düzenledi | Video 04:09
"Yenidoğan Çetesi" sanıklarından İlker Gönen için cenaze töreni düzenledi | Video 04.02.2025 | 08:30
Sarıyer’de virajı alamayan otomobil, ciple kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:41
Sarıyer'de virajı alamayan otomobil, ciple kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 04.02.2025 | 08:27
Kendilerini özel dedektif gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı | Video 03:48
Kendilerini "özel dedektif" gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı | Video 04.02.2025 | 08:27
Eşinin otomobille götürüp dövdüğü kadın, attığı canlı konumla kurtuldu | Video 01:07
Eşinin otomobille götürüp dövdüğü kadın, attığı canlı konumla kurtuldu | Video 03.02.2025 | 16:12
Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuk Mehmet Aydın’a 45 bin 376 yıl hapis | Video 01:26
Çiftlik Bank davasında karar açıklandı! Tosuncuk Mehmet Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis | Video 03.02.2025 | 15:57
Mahalle bekçilerinin 22 yıl hapis cezası olan firariyi yakalama anı kamerada | Video 01:34
Mahalle bekçilerinin 22 yıl hapis cezası olan firariyi yakalama anı kamerada | Video 03.02.2025 | 15:56
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti | Video 07:41
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz etti | Video 03.02.2025 | 14:23
Kadının elindeki telefonu çalan acemi kapkaççı: İzlediğim filmden etkilendim | Video 01:30
Kadının elindeki telefonu çalan acemi kapkaççı: "İzlediğim filmden etkilendim" | Video 03.02.2025 | 12:34
Otel faciasında yaşamını yitiren Lalin’in masası çiçeklerle donatıldı | Video 06:08
Otel faciasında yaşamını yitiren Lalin'in masası çiçeklerle donatıldı | Video 03.02.2025 | 12:33
Motosiklet kazası sonrası idrarı karnına dolan genç, ameliyatla sağlığına kavuştu | Video 05:12
Motosiklet kazası sonrası idrarı karnına dolan genç, ameliyatla sağlığına kavuştu | Video 03.02.2025 | 12:33
Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Mina Akişli okulunda anıldı | Video 08:20
Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Mina Akişli okulunda anıldı | Video 03.02.2025 | 12:33
Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Buse Dayı’nın okulunda anma töreni düzenlendi | Video 08:18
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Buse Dayı'nın okulunda anma töreni düzenlendi | Video 03.02.2025 | 12:33
Buz kütlesini sal gibi kullanarak Çoruh Nehri’nde gezintiye çıktı | Video 00:38
Buz kütlesini sal gibi kullanarak Çoruh Nehri'nde gezintiye çıktı | Video 03.02.2025 | 09:50
Babasının evini yakıp, elinde av tüfeğiyle itfaiyecilerin yangına müdahalesini engelledi | Video 04:04
Babasının evini yakıp, elinde av tüfeğiyle itfaiyecilerin yangına müdahalesini engelledi | Video 03.02.2025 | 09:50
İthal edilen unlu mamullere dikkat: Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz | Video 05:11
İthal edilen unlu mamullere dikkat: "Yanlışlıkla yoga matı kimyasalı yemiş olabilirsiniz" | Video 03.02.2025 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA