Video Yaşam Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video
Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video

Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video

29.09.2021 | 15:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu 02:35
Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu 29.09.2021 | 16:53
Ağrı’da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı 01:14
Ağrı'da bakımı yapılan 4 kurt doğaya bırakıldı 29.09.2021 | 16:53
Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video 00:48
Restoran çalışanının feci ölümü kamerada | Video 29.09.2021 | 16:29
Eskişehir’da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi 01:58
Eskişehir'da asit kuyusuna düşen fabrika sahibi toprağa verildi 29.09.2021 | 16:02
Önce 13 yaşındaki kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler | Video 04:36
Önce 13 yaşındaki kızını kaçırmak istediler, sonra iş yerini basıp bütün ailesini darp ettiler | Video 29.09.2021 | 15:58
Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video 00:54
Organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy’de duvara tosladı | Video 29.09.2021 | 15:58
Kocaeli’de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 01:22
Kocaeli'de kargo görevlisine yumruklu saldırı kamerada 29.09.2021 | 13:53
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 02:37
Rus kadının çantasını alıp kaçtılar! Polise yakalanan hırsızlar birbirine kelepçelendi | Video 29.09.2021 | 15:09
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 01:40
Kargocuya sokak ortasında dayak kamerada | Video 29.09.2021 | 15:00
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Dolandırdığı yaşlı adam tarafından fotoğraflandı, adliyeye sevk edildi | Video 29.09.2021 | 14:38
Antalya’da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 02:41
Antalya'da feci kaza kamerada: Baba oğul araç içinde sıkıştı | Video 29.09.2021 | 14:38
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 04:14
Deniz ortasında böyle besleniyor! Milli yüzücü Emre Seven 7 saattir yüzüyor | Video 29.09.2021 | 13:55
Gaziantep’ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 05:51
Gaziantep'ta 8 yaşındaki kız çocuğunu kaçıramayınca ailesine saldırdılar 29.09.2021 | 13:53
Esra Erol’da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım’a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah’tan canlı yayında şok açıklama 07:00
Esra Erol'da son dakika: 61 yaşındaki Sevgihan Hanım'a skandal aşk tuzağı! Turan Siyah'tan canlı yayında şok açıklama 29.09.2021 | 12:06
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 02:39
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: Biberlerin arasına sakladılar, polisten kaçamadılar | Video 29.09.2021 | 13:17
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi | Video 01:50
Boşandığı eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanık: "Eşime bir buket çiçek geldi, kurbanlık için aldığım bıçak aklıma geldi" | Video 29.09.2021 | 13:17
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim | Video 06:07
Ceza yazılan taksi sürücüsünden pişkin cevap: "Ben o parayı bir günde kazanıyorum. Öderim" | Video 29.09.2021 | 12:50
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 02:13
Yaşını ve konuştuğunu duyanlar şaşırıyor! 45 yaşına giren papağan, caddenin sembolü oldu | Video 29.09.2021 | 12:50
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 01:57
Alkol sarhoşluğu cinayete götürdü! Arkadaşlarını ölüme terk ettiler | Video 29.09.2021 | 13:03
Bir Zamanlar Çukurova’da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol’dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 05:43
Bir Zamanlar Çukurova'da kaza sahnesinde İbrahim Çelikkol'dan hayran bırakan muhteşem sürüş becerisi 29.09.2021 | 12:04

Kahramanmaraş’ta bulunan bir kumaş firması sahipleri anlaşmış oldukları nakliye şirketi ile ürünlerinin taşımasını yaptırmak istedi. Taşımacılık için bir kişi ile anlaşan firma yüklü miktarda kumaşı tıra yükledikten iki gün sonra istedikleri adrese ulaşmadığını fark etti. Ürünleri, ucuz şekilde satmaya çalışan organize dolandırıcılık çetesi Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Kahramanmaraş'ta bulunan kumaş fabrikasındaki ürünlerin taşımacılığını yaptırmak isteyen Gökhan D. Nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden herkesin Barış olarak tanığı aslen Baran Ç. İle irtibata geçti. Kahramanmaraş'taki fabrikasından 1 milyon 700 bin TL'lik ürünü tıra yükleyen ve belirttiği adrese gönderilmesini isteyen firma sahibi Gökhan D. Tır yola çıktıktan sonra iki gün geçmesine rağmen ürünlerin gitmesi gereken yere ulaşmadığını fark etti. Daha sonra bir kişinin Gökhan D.'yi arayarak kendi ürünlerinin daha ucuz fiyata satılmak istendiğini söyledi bunun üzerine Gökhan D.'nin avukatı polis ekipleri ile iletişime geçti. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin Hadımköy Ömerli'de yapmış olduğu çalışmalar da bir depo içerisinde malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları üzerine depoya baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında nakliye işleri ile uğraştığını iddia eden Barış lakaplı Baran Ç., suça karışan tır şoförü Ali S. Ve kaçırılan malları satmaya çalışan Mesut B. Kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA