Video Yaşam Organize suç örgütünde aile içi infaz | Video
Organize suç örgütünde aile içi infaz | Video

Organize suç örgütünde aile içi infaz | Video

15.04.2022 | 10:15

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Adana polisinin “Çakarlar” ismi verilen organize suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 19 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin aileyi polise gidip her şeyi anlatmakla tehdit eden kız kardeşlerini öldürdüğü ve intihar süsü verdikleri öne sürüldü.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca ve Denizli Mahallelerinde "Nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme ve haraç alma" suçlarını işlediği ileri sürülen kendilerini 'Çakarlar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibe aldı. Liderliğini T.Ç.'nin yaptığı öne sürülen çeteye yönelik 30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 11 Nisan sabahı operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan özel harekat timlerinin karadan destek verdiği operasyonda çete üyesi 27 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Çete yöneticilerinin, kız kardeşi Sultan Ç.(21) 13 Haziran 2021'de bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yarılı genç kız kız tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Yakınları o dönem polise genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve krize girip evde bıçakla intihar ettiğini söyledi. Ancak polis genç kız da 4 bıçak darbesi olması ve bir bıçak darbesinin karından yukarı doğru olmasından dolayı olayı intihar değil şüpheli ölüm olarak nitelendirdi. Bu arada Organize Büro Amirliği de çeteyi takip ettiği için genç kızın intihar etmediği kardeşleri tarafından öldürüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Gelen ihbarlarda Sultan Ç.'nin ailesiyle ters düştüğü ve çeteye "bütün pisliğinizi biliyorum gider polise anlatırım" dediği bu nedenle aile içi infaz edildiği öne sürüldü. Ayrıca karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Sultan Ç.'nin, otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında T.Ç.'nin de bulunduğu 3'ü kadın 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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