Video Yaşam Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video

Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video

Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video
05.08.2021 | 12:54

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Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nazmiye Erdem, yangında doğduğundan beri yaşadığı evini kaybetti. Evinin yandığı için çok ağladığını belirten Erdem, “Çocuklarım hastaneye götürmüştü geldiğimde evimin yandığını gördüm. 64 senelik evim gitti” dedi.

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Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü sınırlarında bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda pazartesi günü başlayan yangın 4'üncü gününde de devam ediyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Ekipler ve vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. Yangında Çandır köyündeki 20'ye yakın ev zarar gördü. Yangında kimisi eşyalarını kaybederken kimisinin de hatıraları alevler arasında yok oldu.

"64 SENELİK EVİM GİTTİ"
Yangında evini kaybedenlerden biri de 64 yaşındaki Nazmiye Erdem. Hastane kontrolü için çocuklarıyla köyden ayrılan Erdem, geri geldiğinde evinin tamamen yandığını gördü. Evi yandığı için çok ağladığını belirten Erdem, "Yangın sırasında hastanedeydim, çocuklarım götürmüştü. Ertesi günü geldim evim yanmış. Şimdi kül arasında beleniyorum. Çok ağladım. Devletten evimi yapmasını isterim. Yapayalnız kaldım işte. 64 yıldır buradayım. 64 senelik evim gitti" dedi.

"ÇATI VE MUTFAKTAKİ EŞYALARIM YANDI"
Evini yangında kaybeden Emine Yılmaz da alevlerin dağ tarafından evlere doğru geldiğini söyledi. Alevlerin gelmesiyle evlerden kaçtıklarını belirten Yılmaz, "Benim çatı ve mutfağım yandı. Mutfaktaki eşyalarım hep yandı. Çatıda da çok eşyam yandı. Görevlilerden yardım istiyorum. Yangın gelince kaçtık, gölün kenarına gittik. Orada bekledik sonra geri geldik" diye konuştu.

"ANTALYA'DAKİ YANGINI İZLERKEN ALEVLERİ GÖRDÜK"
2 katlı evini alevlerin aldığı Zeynep Akıntürk ise evde gelini ve kızıyla otururken Yazılı Kanyon Tabiat Parkı tarafında alevleri gördüklerini belirtti. O sırada televizyondan Antalya'daki yangını izlerken kaydeden Akıntürk, "Yazılı Kanyon'dan alevler kabardı. Gelinim 'anne orada bir şey var' dedi. Koştuk oraya gittik. Sonra döndük, yangın birden bizim evin oraya geldi. Beni askerler taksiye aldılar götürdüler. Bizi gölün kenarına götürdüler akşama kadar orada durduk. Evimi görmek için akşam geldiğimde tansiyonum çıktı. Sağlıkçılar beni aşağıya götürdüler. Koyun ve keçilerim vardı onlara bağırdım sağ mı diye. İlk gün bulamadık ertesi gün sağ olarak bulduk. Tavuklarım öldü. Evlendiğimden beri 25 yıldır bu evde yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

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