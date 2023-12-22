Ormancılar heyelandan son anda kurtuldu | Video 22.12.2023 | 14:39 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman personelleri heyelandan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, incelemelerde bulunmak üzere yol çökmesinin meydana geldiği Deredibi köyündeki ormanlık alana gitti. Orman Mühendisi Furkan Yiğit, bölgede heyelan olabileceğini fark edip ekipleri bölgeden uzaklaştırdı. Yiğit'in uyarısının ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise bir orman personelinin kamerasına yansıdı.