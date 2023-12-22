Ormancılar heyelandan son anda kurtuldu | Video
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde orman personelleri heyelandan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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