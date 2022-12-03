Ormancılardan yürek ısıtan sürpriz | Video

Mardin’den Sivas’a mangal kömürü yapmak için gelen Gazaltan ailesinin engelli kızları Hazal’ın kırık tekerlekli sandalyesini gören Sivas Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, Haval’a yeni bir tekerlekli sandalye aldı. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan Hazal’ın mutluluğu yürekleri ısıttı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları orman sahasında denetim yaparken mangal kömürü üretimi yapan Mardinli Gazaltan ailesini ziyaret etti. Her defasında gördükleri engelli Hazal'ı göremeyen ormancılar babasına Hazal'ın nerede olduğunu sordu. Baba ise kızının tekerlekli sandalyesinin kırıldığı için çadırda oturduğunu söyledi.

HAZAL'A YENİ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİLER

Bunun üzerine Sivas Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek ve orman muhafaza memurları tekerlekli sandalye alarak Hazal'a sürpriz yaptı. Mardinli ailenin çalıştığı kömür ocağına giden orman muhafaza memurları babasından Hazal'ı getirmesini istedi. Karşısında yeni bir tekerlekli sandalye gören Hazal'ın mutluluğu yüzüne yansıdı. Tekerlekli sandalyesine oturtulan Hazal'ın sevinci ise yürekleri ısıttı.

HAZAL'IN O GÜLÜŞÜ BİZE YETER

Sivas Orman İşletme Şefi İhsan Tekerek, Hazal'ın tekerlekli sandalyesinin kırıldığını babasından öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirterek; "Hazal Mardinli işçilerimizin kızı. Biz buralara geldiğimizde genelde Hazal'la karşılaşıyorduk. O da bizi gördüğünde şuan ki yüz ifadesi gibi bize gülerdi. Bir kaç defa geldik Hazal'ı göremeyince babasına sorduk. Babası da tekerlekli sandalyesi kırıldığı için çadırda oturduğunu söyledi. Sivas'ta Engelliler Derneği çalışan Mustafa Epik arkadaşımıza rica ettik. Onlarda ayarladılar tekerlekli sandalye ayarladılar, bizde getirdik. Hazal'ın mutluluğuna şahit olduk" dedi.