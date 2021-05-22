Ormanda bıçaklayıp kaçmıştı! Gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer’de devriye gezen polis ekipleri, ormanlık alanda baygın halde yatan bir kişiyi gördü. Yapılan incelmede Afganistanlı olduğu öğrenilen şahsın bıçaklanarak yaralanmış olduğu öğrenildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsı yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Ş. T. ‘nin para meselesinden tartıştıkları öğrenildi.