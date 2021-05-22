Ormanda bıçaklayıp kaçmıştı! Gözaltına alındı
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OTOMATİK OYNAT
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Ormanda bıçaklayıp kaçmıştı! Gözaltına alındı 22.05.2021 | 13:43
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Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 3 apartman tahliye edildi | Video 21.05.2021 | 15:59
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Çetenin Tiktok’taki video şovu adliyede bitti | Video 21.05.2021 | 15:28
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Damadını sırtından 4 kez bıçakladı 21.05.2021 | 14:32
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İstanbul'da yollar göle döndü | Video 21.05.2021 | 15:31
İstanbul Sarıyer’de devriye gezen polis ekipleri, ormanlık alanda baygın halde yatan bir kişiyi gördü. Yapılan incelmede Afganistanlı olduğu öğrenilen şahsın bıçaklanarak yaralanmış olduğu öğrenildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsı yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Ş. T. ‘nin para meselesinden tartıştıkları öğrenildi.