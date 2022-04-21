Video Yaşam Ormanda böyle yakalandılar! Uyuşturucular toprağa gömülü halde bulundu | Video
Ormanda böyle yakalandılar! Uyuşturucular toprağa gömülü halde bulundu | Video

Ormanda böyle yakalandılar! Uyuşturucular toprağa gömülü halde bulundu | Video

21.04.2022 | 10:58

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; altı ilçede uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe düzenlediği seri operasyonlarda 170 kilo 850 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Üç uyuşturucu satıcısı; ormanlık alandaki bir evde suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeler toprağa gömülü halde bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Silivri İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; H.S., A.S., T.G., E.B., B.Ş., G.B., Y.Y., H.Y., H.B., C.K., S.K., C.D., E.D. ve yabancı uyruklu Z.M. isimli toplam 14 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 45 kilo 850 gram Afyon Sakızı, 71 kilo 750 gram Eroin maddesi, beş kilogram Hint Keneviri ve 48 kilo 250 gram "Asetik Anhidrat" maddesi ele geçirildi. Üç uyuşturucu satıcısı; ormanlık alandaki bir evde suçüstü yakalandı. Uyuşturucu maddeler toprağa gömülü halde bulundu.

Operasyon anları ve toprağın kazılarak uyuşturucu maddelerin çıkarıldığı anlar polis kameralarına yansıdı. Toplam 170 kilo 850 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 14 uyuşturucu satıcısından 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç uyuşturucu satıcısı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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