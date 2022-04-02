Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada | Video

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Afyonkarahisar Emirdağ Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında kasten yangın çıkaran 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, şahısların ormanı yaktıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Şahısların yangını neden çıkardıkları konusunda ifadelerine ulaşılamazken, polis ekipleri şüphelileri bulmak için saatler süren güvenlik kamera kayıtlarını büyük bir titizlikle izledikleri ve şüphelilere ulaştıkları kaydedildi.
Öte yandan, şahısların kasıtlı olarak yangın çıkardıkları Emirdağ Kent Ormanı'nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu belirtildi.