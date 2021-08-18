Ormanda kaybolan kız çocuklarını bulan itfaiye eri o anları anlattı:"Üşümüşlerdi, yanlarına domuzlar gelmiş çok korkmuşlar" | Video

Bartın’da ormanda kaybolan 2 kız çocuğu gönüllü olarak arama çalışmalarına katılan itfaiye eri tarafından bulundu. İtfaiye eri Recai Soytürk kızları bulduğu anı anlatırken çocukların üşümüş ve korku içinde olduklarını söyledi.

Bartın'ın Kaman köyünde babaanneleri ile ormanlık alandaki fındık bahçesine giden 2 kız çocuğu bir süre sonra eve dönmek üzere bahçeden ayrıldı. Babaanne akşam eve döndüğünde çocukların evde olmadığını görünce durum Jandarmaya bildirildi. 9 yaşındaki Pelin Kaya ve 6 yaşındaki Şeyda Kaya isimli 2 kız kardeşin bulunması için Jandarma, AFAD, Orman İşletme, Amasra İtfaiye ekipleri, İHH, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ekipleri ile köylüler tarafından yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Jandarma iz köpeği de dahil edilirken termal kameralı drone ile havadan da arama çalışmalarına destek verildi.

Yapılan arama çalışmalarına Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Recai Soytürk'de kuzeni ile birlikte gönüllü olarak katıldı. Motosikletleri ile ormanlık alana giren Soytürk ve kuzeni kayıp kız çocuklarını yangın gözetleme kulesinin yolunda uyur vaziyette buldu.

Çocukların yabani hayvanlardan dolayı büyük korku yaşadıklarını, üşüdüklerini ve birbirlerine sarılarak uyuduklarını söyleyen Soytürk kızların bulunduğu anları anlatarak, "Araçların giremediği bir bölgeye girdik. Çöplük ve yangın kulesinin bulunduğu mevkiye yöneldik. Uzun aramalar sonucunda dönüş yolundayken girmediğimiz bir yol vardı, orayı da kontrol etmek istedik. Orada yangın kulesinin altındaki yolda çocukları birbirine sarılmış uyur vaziyette bulduk. O anda çok mutlu olduk, bunun tarifi yapılamaz. Bizim için ömür boyu hatırlayabileceğimiz gurur verici ve güzel bir şeydi. Hava soğuk ve çocuklar da uyur şekilde olduğu için üşümüşlerdi. Hemen montlarımızı çıkardık, verdik. Durumu 112 Acil Sağlık ve köylülere bildirdik. Çocukları motora bindirip en yakın yerdeki görevlilere teslim ettik. Çocuklar bizi görünce çok sevindi. Biraz da korkmuşlar, üşümüşler. Ablası, üşüdüğü için kardeşine sarılmış, uyutmuş sonra kendisi de uyuya kalmış. Biz kardeşleri bulduğumuzda birbirlerine sarılı şekilde uyuyorlardı. Yanlarına domuzlar gelmiş, ondan çok korkmuşlar" dedi.

İtfaiye eri Soytürk ve kuzeninin bulduğu kız çocuklarının sağlık kontrollerinden geçirildiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.