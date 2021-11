Ormanda saldırıya uğrayan Ayşegül, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti | Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini adım adım takip eden yabancı uyruklu şahsın ormanlık alanda saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen Ayşegül Aydın (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.'nin (20) saldırısına uğradı. Aydın'ı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Aracıyla olay yerine gelen baba Metin Aydın, kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden genç kız, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Gebze Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.