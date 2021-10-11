Ormanı yakan iki kardeş yakalandı!

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Adana’da ormanı yaktığı öne sürülen iki kardeş biri esnaf tarafından diğeri ise polis tarafından kovalama sonrası yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bulvardan geçen motosikletli şahıs çevredeki esnaflardan Atilla Demir'e orman yakıldığını söyledi. Demir etrafa baktı ancak kimseyi görmedi. Daha sonra otomobil ile geçin bir kişi de Demir'e orman yakıldığını söyledi. Bunun üzerine etrafına detaylıca bakan Demir karşı tarafta bir kişinin elinde çakmakla ormanlık alanı yaktığını görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kendisi de yangın tüpünü alıp olay yerine koştu. Demir, yangını çıkartan kişiyi de yakalarken bir taraftan da vatandaşlar yangını söndürmek için uğraştı.
Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri kaçan ikinci zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Kaçan diğer zanlı da polis tarafında yakalandı. Zanlıların Serdal ve Cumali isimli iki kardeş olduğu öğrenildi. Zanlılar olay yerinde yangın çıkarmadıklarını söyledi. Daha sonra polis merkezine götürülen zanlılardan Serdal D. 'nin ifadesinde, "Biz hurdacılık yaparak olay günü de göl kenarına hurda toplamaya gittik. Ağabeyim Cumali molozların olduğu yere indi. Ben de sigara içtiğim için yanımda çakmak bulundururum. Ancak o an sigaram yoktu. Ağabeyimi beklerken çevre temiz olsun diye çakmak ile otları yakmaya başladım. Yaktığım yer ağaçlara 5 metre uzaklıktaydı. Ancak bir süre sonra yangın büyüdü ağaçlara sıçradı söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Ağabeyim Cumali'nin otluk alanı yaktığımdan haberi yok. Ben otluk alanı yakınca ormana sıçrayacağını düşünmedim çok pişmanım" dedi.
Cumali D. ise moloz yığınlarının olduğu yere gittiğini bir süre polislerin gelip kendisini yakaladığını yangınla hiç alakasının olmadığını söyledi. Esnaf Atilla Demir ise yangın çıktığını görünce hemen olay yerine gidip Serdal D.'yi yakaladıklarını polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Ben baktığımda Serdal D. otluk alanı elindeki çakmakla yakıyordu. Ancak diğer şahsı hiç görmedim. Hemen müdahale ettik daha fazla yanmasının önüne geçtik. Ormanın yandığını görünce çok üzüldüm bu yıl yeterince orman yandı zaten" dedi.
Serdal ve Cumali D. ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.