Ormanlık alana kaçırıp senet imzalattılar! Şehir eşkıyalarına operasyon!

İstanbul’da bir kişi, akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte eşinin patronunu ormanlık alana kaçırıp silah zoruyla 150 bin liralık senet imzalattı. Senet karşılığında patronun aracını noterden üzerlerine devrettiren şüpheliler operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Yağma-Şantaj ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" soruşturması Arnavutköy İlçesi'nde açıldı. Polislerin tespitlerine ve iddialara göre; Üzeyir A. isimli mağdur iş adamının iş yerinde çalışan Dilan B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası M.Ö., söz konusu iş yerine gelerek Üzeyir A.'yı ölümle tehdit etti. İkili Üzeyir A.'dan 50 bin lira istedi. Üzeyir A. iki gün sonra 50 bin lirayı M.Ö.'ye verdi. İddialara göre; S.N., M.Ö. ve yanlarındaki S.A. ile S.D. üç gün sonra iş yerinin sahibi Üzeyir A.'yı silah zoruyla kaçırdı. Üzeyir A.'yı Sarıyer İlçesi'ne bağlı Boğazköy Mevkisi'nde bulunan bir ormanlık alana götüren şüpheliler, silahla öldürmekle tehdit ettikleri ve darp ettikleri mağdur iş adamı Üzeyir A.'ya zorla 150 bin liralık senet imzalattı.



SENEDE KARŞILIK OLARAK ARABASINI ALDILAR

Mağdur Üzeyir A. bir gün sonra aracını olayın şüphelilerinden S.D.'nin üzerine noter aracılığıyla devretti. Mağdur Üzeyir A., tüm bu yaşananların ardından 10 Haziran Perşembe günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi ve davacı oldu. İnceleme başlatan İstanbul Polisi tespitlerin ardından altı farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yerinin çalışanı olan Dilan B. ve S.A. ile S.D. isimli şüpheliler serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ve S.N. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.