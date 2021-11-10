Ormanlık alanda gezinen iki köpeği acımasızca vurdular

Konya’nın Meram ilçesinde besleme yapmak için ormanlık alana giden hayvanseverler tarafından bir köpek silahla vurularak öldürülmüş bir köpekte yaralı halde bulundu.

Hayvansever Dilek Genç, kendisinin sahiplendiği ve bizzat baktığı köpeklerini beslemek için dün akşam saatlerinde Tavusbaba mevkiine gitti. Genç, bir köpeğinin yerde acılar içerisinde yattığını gördü. Köpeğin silahla vurulduğunu anlayan Genç, köpeği veterinere götürüp, tedavi altına aldırdı.

Civarda başka hayvanseverlerle birlikte araştırma yapan Dilek Genç, bir köpeğinde yine vurularak öldürülüp, gömüldüğünü fark etti. Köpek gömüldüğü yerden çıkartılıp, polise ihbarda bulunuldu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, ölen köpekte otopsi yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alındı. Köpeklerin bölgede atlarda gezen bazı şüpheliler tarafından vurulduğu ileri sürüldü.

Dilek Genç, bölgede başka hayvanların vurulmuş olabileceğini söyleyerek, geniş çaplı arama yapacaklarını söyledi. Polis ekipleri de şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.