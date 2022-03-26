Ormanlık alanda kar ve sisin buluşması ile oluşan görsel şölen | Video

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Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sisin beyaza bürüdüğü ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre, Eskişehir genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.