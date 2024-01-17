Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir gencin, kız kaçırma iddiasıyla husumeti bulunan aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştığı olayla ilgili, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MAHALLEYE PÖH DESTEKLİ OPERASYON ÇEKİLDİ
Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U.'yu (16) dün suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Bugün ise Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit ettikleri şüphelileri yakalamak amacıyla Örnekköy Mahallesi'nde Polis Özel Harekat (PÖH) eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği kartuşu ve fişekler ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan H.U. ile birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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