Video Yaşam Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video
Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video

Örnekköy'deki silahlı çatışmaya 3 tutuklama | Video

17.01.2024 | 08:26

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 16 yaşındaki bir gencin, kız kaçırma iddiasıyla husumeti bulunan aile bireyleriyle sokak ortasında pompalı tüfekle çatıştığı olayla ilgili, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay 14 Ocak saat 14.00 sıralarında Örnekköy Pazaryeri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U. (16), kız kaçırma sebebiyle aralarında husumet bulunan aile bireyleriyle tartıştıktan sonra evine dönüp pompalı tüfeği aldı. Karşı tarafın evine pompalı tüfekle ateş eden H.U.'ya aile bireyleri de yine pompalı tüfekle karşılık verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çatışma sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sokakta çıkan çatışma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sokaktan kendisine pompalı tüfekle ateş eden bir kişiye çatıdan pompalı tüfekle karşılık verildiği anlar yer aldı. Daha sonra çatıdan ateş eden kişinin elindeki silahı başka bir kişinin alıp götürdüğü anlar da yer aldı.

MAHALLEYE PÖH DESTEKLİ OPERASYON ÇEKİLDİ
Olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı ile olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.U.'yu (16) dün suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Bugün ise Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış oldukları çalışma neticesinde olaya karıştığı tespit ettikleri şüphelileri yakalamak amacıyla Örnekköy Mahallesi'nde Polis Özel Harekat (PÖH) eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği kartuşu ve fişekler ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler F.Z., Ü.Z., O.Z., C.A.Ç., G.M., Ç.Ç. ve A.O.Ç. gözaltına alındı. Dün gözaltına alınan H.U. ile birlikte toplam 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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