Orta kapıdan binen yolcuya kızan İETT şoförü herkesi indirmek istedi | Video
İstanbul Fatih’te İETT otobüsünün orta kapısından binen bir kişiye sinirlenen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Şoför, tüm yolcuları araçtan indirmeye çalışsa da yolcular inmek istedi. Olayın yatışmasıyla şoför, aracı çalıştırarak yoluna devam etti.
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