Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video

Bilecik'te seyir halinde orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonunun çarptığı otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi TOKİ rampalarında seyir halindeki Pazaryeri Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun sürücüsü Ahmet Arslantaş (58), bir anlık dalgınlık sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüjü geçerek, karşı yönden gelen Yaşar Kızılkaya (70) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Emine Kızlkaya (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazada otomobil kullanılmaz hala gelirken, çöp kamyonu ise çekici yardımıyla yol kenarına çekildi. Araçların kaza yerinden çekilmesiyle Bilecik-Bozüyük karayolu trafiğe açıldı. Bu esnada karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.