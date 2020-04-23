Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video

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Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da boğaz trafiğinde azalma yaşandı. Sakinleşen deniz trafiğinden sonra yunuslar Ortaköy sahilinde adeta dans etti.Koronavirüsee karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da gerek araç ve yaya trafiği gerekse boğaz trafiğinde büyük oranda azalmalar yaşandı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sakinleşmesiyle yunus balıkları kendilerini gösterdi. Geçtiğimiz salı günü Ortaköy Sahile kadar gelen yunus balıkları adeta dans etti. O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.