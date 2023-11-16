Örümcek adam gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşun levhalarını böyle çaldılar | Video 16.11.2023 | 12:37 Bursa’da 3 şüpheli, tarihi aşevinin kurşun levhalarını gözüne kestirdi. Kurşun levhaları çalmak için önce balkona, ardından ağaca örümcek adam gibi tırmanan şüpheliler, çaldıkları levhaları aşevinin çatısından alıp hurdacıya sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, hurdacıya ise 15 bin lira ceza kesilip iş yeri mühürlendi. Hırsızlık anları kameraya anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait tarihi Mollarap Aşevinde meydana geldi. Enis A., (39) yanında bulunan Coşkun Ç. (36) ile Orhan V. (34) bankta oturdukları sırada tarihi mekanın tepesindeki kurşun levhaları gözüne kestirdi. Aralarında konuşan şüpheliler, levhaları çalmak için adeta örümcek adam gibi önce balkona, ardından ağaca tırmanarak, çatıya çıktı. Tarihi mekanın levhalarını söken 3 arkadaştan 2'si aşağı indi. Tepede kalan Enis A. söktükleri levhaları götürmesi için aşağıda bekleyen Coşkun Ç. ile Orhan V.'ye götürmesi için tek tek attı. Malzemeleri alan 3 şüpheli, hurdacılık yapan Çağatay K.'ye para karşılığında sattı.

'DÜKKANINDAN OLDU'

Kurşun levhaların çalındığını gören aşevi sorumlusu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düğmeye bastı. 3 şüpheliyi adım adım takip eden Bursa polisi hırsızları bir günde yakalarken, malzemeleri alan hurdacıyı da tespit etti. Hem şüphelileri hem de hurdacıyı gözaltına alan polis ekipleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hurdacı Çağatay K.'nin (28) dükkanına, Maliye Bakanlığı tarafından 15 bin lira ceza kesilip, mühür vuruldu.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.