Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Flamingolar İzmit Körfezi’nde görsel şölen oluşturdu | Video 17.10.2021 | 11:42
02:10
Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk namaz kılındı 17.10.2021 | 11:34
01:47
Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti 17.10.2021 | 11:38
07:35
Avcılarda vatandaşlar 2 yıldır depremde yıkılan caminin yapılmasını bekliyor 17.10.2021 | 11:24
02:05
01:18
Kağıthane’de iş yerlerine kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı 17.10.2021 | 11:12
05:43
Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor! 17.10.2021 | 10:56
00:45
Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı 17.10.2021 | 11:00
01:12
D-100 karayolu'nda şerit kavgası! İETT şoförü otomobili tekmeledi | Video 17.10.2021 | 10:52
01:32
Araç sürücülerinin yaptığı ihlaller kazalara neden oldu | Video 17.10.2021 | 10:45
03:26
Sultangazi'de dev fare kabusu! Gece yarısı evi terk ettiler... | Video 17.10.2021 | 10:41
02:38
Anne ve biri bebek arabasındaki 2 çocuğuna motosiklet çarptı | Video 17.10.2021 | 10:32
04:55
Örümcek Ormanlarında renk cümbüşü 17.10.2021 | 10:22
02:31
2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle yaptım" 17.10.2021 | 10:09
02:15
TEM’de kaygan zeminde aşırı hız kazaya neden oldu: 4 yaralı 17.10.2021 | 10:08
05:39
01:03
Çevreye rahatsızlık veren şahıs, tekme tokat dövüldü | Video 17.10.2021 | 10:11
03:51
Taksim'de gaz pedalı takılı kalan araç iki turiste çarptı | Video 17.10.2021 | 09:21
03:59
Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada 17.10.2021 | 09:52
Gümüşhane’nin yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ev sahipliği yapan canlı ağaç müzesi Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbahar mevsimiyle birlikte büyüleyici bir hale büründü.
Türkiye'de sonbahar mevsiminin en görkemli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane'de labirenti andıran patikaları, göğe tırmanan ağaçları, hırçın yamaçları, dereleri ve şelaleleriyle Örümcek Ormanları yılın her mevsiminde ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor.
Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan, Avrupa'nın ez uzun köknarları, Balkanların, Kafkasların ve Türkiye'nin en uzun boylu ve en geniş çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanlarında bulunan köknarlarının yaşının da 450'den fazla olduğu biliniyor.
Uzmanlar tarafından "Canlı ağaç müzesi" olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanlarında yüksek kesimlerden başlayarak alçak kesimlere doğru başlayan renk cümbüşü yaklaşık 2 ay boyunca izlenebilecek.
Sonbahar mevsiminde ağaçların yapraklarının binbir renge büründüğü, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarını ziyaretçilerine cömertçe sergileyen, düşen yapraklarla birlikte yolların halıya dönüştüğü Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanında yer alan Çağlayandibi Şelalesi de bu güzelliklerden nasibi aldı.
Zirvelerindeki Çıkrıkdüzü, Güvende, Kabaktepe Şehitliği ve onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanlarına ilk kez gelen Selami Öktem, "Gümüşhanemizin müstesna ve kıymetli bir noktasında olduğumu hissettirdi burada olmak bana. Burada bulunduğum süre içerisinde yüzlerce yıllık ağaçlarla karşılaştım. Yeşilin, sarının hatta kırmızının onlarca tonuna şahit oldum. Bunlarla karşılaşmak, bunlarla günümü geçirmek bana gerçekten büyülü bir dünyadaymışım gibi hissettirdi, bu yüzden çok mutluyum" dedi.
Örümcek ormanlarındaki gezisi boyunca kendisini en çok etkileyen ve dikkatini çeken şeyin yüzlerce yıllık ağaçların geçmişini düşünmek, bu doğanın dönüşümüne şahit olduklarını bilmek olduğunu ifade eden Öktem, çok geniş bir alan olması nedeniyle bir günde bitiremediği alana tekrar gelmek için şimdiden sabırsızlandığını sözlerine ekledi.