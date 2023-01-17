Osmangazi Mahallesi'nde işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı | Video
Osmangazi Mahallesi'nde evine dönen Hüseyin Aslan, 2 kişinin saldırısına uğramış belindeki silahla bir kişiyi öldürüp diğerini yaralamıştı. Cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıkarken, eski ortağın adam tutup Aslan’ı dövdürmek isterken bu olayın yaşandığı ortaya çıktı.
SALDIRININ ARKASINDA ESKİ ORTAK ÇIKTI
Yaşanan olay sonrası detaylı çalışma yapan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, olayın eski ortak Mustafa Demir ile bağlantısını ortaya çıkardı. Demir ile Aslan arasında alacak verecek yüzünden sorun olduğunu belirledi. İlk ifadelerin ardından Mustafa Demir'in göz korkutmak adına Resul T. ile Emre Y.'yi tuttuğu öğrenildi. Hüseyin Aslan evine gittiği esnada arkadan yaklaşan ikili tam saldırdıkları anda silahına davranan Aslan'ın hedefi oldular. Olayda Emre Y. hayatını kaybetti.
ORTAKLAR TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa Demir ile Hüseyin Aslan adliyeye sevk edildi. Aslan, kendini müdafaa etmek için silahını sıktığını ifade etti. Demir ise olayı azmettirdiği iddialarını kabul etmedi. Mustafa Demir ve Hüseyin Aslan tutuklanarak cezaevine yollandı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ise ortaya çıktı. İki saldırganın arkadan gelip dövmeye başladığı daha sonra Hüseyin Aslanın ikisini de vurduğu görülüyor.
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