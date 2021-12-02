Osmaniye merkezli 3 ilde şafak vakti terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video

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Osmaniye merkezli 3 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstihbarat Şube ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Osmaniye merkezli Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu H.B., M.H.F., I.M., M.A., İ.M. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A., İ.M. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.