Osmaniye’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan E.S. Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılırken diğer sürücüler de kaza yerinde ayakta tedavi edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.