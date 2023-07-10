Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video 10.07.2023 | 11:58 Osmaniye'de depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler binada birinin olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Merkez Alibeyli Mahallesi Cevdet Unay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Depremde ağır hasar alan 4 katlı bina büyük bir gürültü ile saniyeler içerisinde çöktü. O sırada caddeden geçen 3 kişi enkaz altında kalarak yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler ise boş olduğu bilinen bina da herhangi birinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.O anları gören vatandaşlar, önce çat diye bir ses geldiğini aradan bir saniye geçmeden binanın çöktüğünü ve caddeden geçen 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu anlattı.