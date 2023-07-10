Osmaniye'de 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı | Video
Osmaniye'de depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü, yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler binada birinin olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı.
O anları gören vatandaşlar, önce çat diye bir ses geldiğini aradan bir saniye geçmeden binanın çöktüğünü ve caddeden geçen 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu anlattı.
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