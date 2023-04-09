Video Yaşam Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video
Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video

Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video

09.04.2023 | 15:15

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Osmaniye karayolunun 4'ncü kilomtresinde Kümbet köyü civarında meydana geldi. İddiaya göre Kadirli yönünden Osmaniye istikametine doğru seyir halinde olan otomobil ile Kadirli, Osmaniye istikametine giden ve petrol istasyonuna dönüş yapmaya çalışan otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir petrol istasyonunun kameralarına yansırken, kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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