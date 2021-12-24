Osmaniye'de akılalmaz olay! "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı | Video
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “akrabanım gel beraber yürüyelim” diyerek yürüyüş yapan 88 yaşındaki kadının koluna giren genç, yaşlı kadının parmağındaki yüzüğü çaldı.
Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki E.D. yürüyüş yapmak için evden çıktı. O esnada yanına yaklaşan E.C. (34) "Teyze ben senin akrabanım gel beraber yürüyelim" diyerek yaşlı kadının koluna girip yürümeye başladı. Daha sonra güvenlik kameralarının olmadığı ara sokakta yaşlı kadını durduran E.C. kadının parmağında bulunan altın yüzüğü zorla alıp kaçtı. Parmağından yaralanan S.D. durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis 180 dakikalık kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yaşlı kadının parmağını yaralayıp yüzüğünü zorla alan E.C. isimli kişiyi bularak gözaltına aldı.
E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.