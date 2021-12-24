Osmaniye'de aynı gece iki iş yerini soyan şüpheli yakalandı | Video

OSMANİYE'de aynı gecede iki ayrı işyerine girerek hırsızlık yapan şüpheli T.C. (22) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yedi Ocak Mahallesinde Dr. Mahmut Kobaner Caddesi'nde bulunan giyim mağazası ve market çalışanları, sabah işyerlerine gediklerinde hırsızlık şoku yaşadı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyeme alan polis, şüphelinin daha önceden 40 ayrı suçtan kaydı bulunan T.C. olduğunu tespit etti. Yapılan saha çalışmaları sonrasında kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.