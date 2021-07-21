Video Yaşam Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada

Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada

Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada
21.07.2021 | 12:38

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Osmaniye Belediyesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesi'nde görevli personel, çöp konteynerinin arkasında bir kedinin başının cam kavanoza sıkıştığını ve bir türlü kurtulamadığını fark etti. Kediyi bulunduğu yerden alan görevli, daha sonra İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Camı kırmak isteyen ekipler, kedinin zarar görmemesi için önce kavanozu koli bandıyla sardı. Özel bir aparat ile kavanozu kıran ekipler daha sonra kediyi hortumla yıkadı.

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