Osmaniye’de beyaz eşya tamiri yapan işletmede yangın çıktı | Video
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan işyerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
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