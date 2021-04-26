Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan şüpheliler kamerada 26.04.2021 | 13:02
04:57
Kocaeli'de 400 milyon yıllık fosiller heyecan uyandırıyor | Video 26.04.2021 | 12:57
00:57
Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada 26.04.2021 | 13:04
01:07
02:56
04:48
06:03
Korku filmi gibi olay. Kargalar mahallelinin kabusu oldu | Video 26.04.2021 | 12:11
05:42
14:36
01:07
Son dakika! Vebitcoin 'CEO'sunun yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.04.2021 | 11:32
05:12
03:40
01:18
05:58
00:26
İstanbul’da kaza sonrası kasklı ve yumruklu kavga kamerada | Video 26.04.2021 | 10:15
03:40
05:13
Bursa'da nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 26.04.2021 | 09:22
02:02
01:15
Osmaniye'de bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
İstiklal Mahallesi'nde oturan kişi, 17 Nisan'da, 5002 Sokak'ta park ettiği bisikletinin yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin T.D. ve A.D. olduğunu saptadı. Kamera görüntülerinde gidiş yönleri belirlenen şüpheliler, yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.D. ve A.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.