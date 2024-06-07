Osmaniye'de ‘Dron’ destekli uyuşturucu operasyonu | Video 07.06.2024 | 15:05 Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarma tarafından drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre; Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bahçe ilçesinde drone destekli düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak, Bulundurmak ve Satın Almak" suçları çerçevesinde 12 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.