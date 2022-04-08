Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada | Video

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Osmaniye’de evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 3 kadından 2’si tutuklandı. Kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü.
Zanlıların 5 farklı adresten 1 adet 22 ayar 50 gram kolye, 1 adet 22 ayar 15 gram kolye, 1 adet 22 ayar 12 gram kolye, 3 adet 22 ayar altın yüzük, 1 adet 14 ayar 10 gram bilezik, 1 adet 14 ayar 3 gram kolye, 3 adet 14 ayar altın bileklik, 2 adet çeyrek altın ile 20 dolar ve 500 TL nakit para çaldıkları öğrenildi.
Öte yandan, kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kıyafet değiştirdikleri ve kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü.