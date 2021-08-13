Osmaniye'de evlere dadanan hırsız yakayı ele verdi | Video

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Osmaniye’de 4 ayrı adresten motosiklet, laptop ve klima dış ünitesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi ve Rahime Hatun Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi. İkametlerinde bulunan motosiklet, laptop ve klima dış ünitesinin çalındığı yönünde ihbarda bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı mahallelere sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde geniş çaplı araştırma yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şahsın 14'ü hırsızlık olmak üzere toplamda 28 suç kaydı bulunan T.S. olduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için fiziki takibe başlayan ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan T.S. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahıs emniyetteki ifadesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki 2 adet laptop, yaklaşık 6 bin 500 lira değerindeki motosiklet ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki klima dış ünitesini ismini bilmediği şahıslara sattığını beyan ettiği öğrenildi.