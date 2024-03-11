Osmaniye'de fırtına ahırın çatısını uçurdu | Video
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, ağaçları dalları kırıldı.
Fırtına anından çatıdan kopan parçalarla hafif yaralanan Ayşe Çot,''Bir gürültü geldi dağlar dünyalar kepiyor gibi baktım gelinim içerde kapıya çıkarken çinko kafasına sarıldı. İyiki geline bir şey olmadı bende az ilerde ayakta duruyordum bana da şu çinko parçası geldi değdi. Kollarım ve bacaklarım yaralandı fırtına önüne her şeyi katıp ileri doğru sürükledi. Bir gürültü çıkardı ki hiç anlatamam sanırsan uçak kondu. Karşıda bulunan evde fazla bir şey yok ama camları kırılmış" dedi.
"SANİYELERLE KURTULDUM RÜZGAR BENİ FIRLATMASA ÇİNKONUN ALTINDA KALMIŞTIM"
Çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Selver Çot, ''Akşam üzeri ben kömür alıyordum birden bir uğultu ile rüzgar, fırtına ve çinkolar beni havaya fırlattı. Kayınvalidemde dışardaydı anne sen ordan çıkma dedim onun üstüne çinko düştü beni ordan ora attı. Evin köşesine zor vardım her şeyi parçaladı. Öyle bir felaketti ki sanki deprem oluyor gibi bir sesti şakır şakır geldi. Evdeki her şeyi fırlattı komşuların evlerinde var ufak tefek zararlar. Bir dakikadan fazla sürdü ama unutamıyorum acayip bir şeydi. Rüzgar beni fırlatmasa saniyeler önce üstüme düşüyordu beni fırlatmasa çinkonun altından kalıyordum" dedi.
Fırtına anında neye uğradıklarına şaşırdığını söyleyen Mehmet Çot,''Malları yemlemeye indim aşağıya koyunlara dalı attım hanım yanımda bir çayırtı koptu ortalıktan biz dedik herhalde biri çinko sürüklüyor. Fırtına çinkoyu sürüklüyormuş oradan kendimizi içeri zor attık. Tam atarken bir baktım yengem ahırın önünde çinko havada döndü neye uğradığımızı şaşırdık. Babaannemin suratına vurmuş koluna falan yaralamış" ifadelerini kullandı.
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