Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 6 yaralı | Video

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı. Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.