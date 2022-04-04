Video Yaşam Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video
Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video

Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video

04.04.2022 | 11:12

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OTOMATİK OYNAT

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

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Olay, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Mustafa Sarı Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde marketten alışveriş yapmak isteyen Hüseyin H. isimli bir vatandaş 80 ACE 789 plakalı otomobilini marketin önüne park etti. Marketten alışverişini tamamladıktan sonra dışarıya çıkan Hüseyin H. otomobilini park ettiği alanda göremedi. Otomobilinin çalındığını düşünen Hüseyin H. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı markete gelen ekipler, marketin güvenlik kamerasından otomobili çalan şahsın A.N.P. olduğunu belirledi. İlçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler A.N.P. isimli şahsın otomobille kent merkezine gittiğini tespit etti. Otomobilin plaka bilgisi ile otomobili çalan şahsın kimlik bilgisinin tüm ekiplere verilmesi üzerine otomobil kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.N.P.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.

Öte yandan otomobilin çalınma anı marketin güvenlik kamerasına yansırken gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

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