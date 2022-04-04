Osmaniye’de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada | Video

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi.
İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı markete gelen ekipler, marketin güvenlik kamerasından otomobili çalan şahsın A.N.P. olduğunu belirledi. İlçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler A.N.P. isimli şahsın otomobille kent merkezine gittiğini tespit etti. Otomobilin plaka bilgisi ile otomobili çalan şahsın kimlik bilgisinin tüm ekiplere verilmesi üzerine otomobil kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.N.P.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.
Öte yandan otomobilin çalınma anı marketin güvenlik kamerasına yansırken gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.